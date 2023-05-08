РФ вербує мігрантів із Центральної Азії на війну в Україні, - розвідка Британії

Російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в Росії для відправки на війну.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

За даними відомства, військові РФ відвідували мечеті та імміграційні служби для найму.

Крім того, в імміграційних службах співробітники, які говорять таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів.

Зокрема, радіо "Вільна Європа" повідомило, що вербувальники пропонували бонуси за найм у розмірі $2390 та зарплату до $4160 на місяць.

Мігрантам також пропонують прискорене набуття російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п'яти років.

Як зауважують у британській розвідці, висока щомісячна заробітна плата та бонуси при наймі спонукають деяких мігрантів погоджуватися йти на війну. Новобранців швидше за все відправляють на фронт, де рівень втрат надзвичайно високий.

"Вербування мігрантів є частиною зусиль міноборони Росії щодо виконання поставленого завдання щодо залучення 400 тисяч добровольців для участі в бойових діях в Україні. Російська влада майже напевно прагне якомога довше відстрочити будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію", – підкреслюють у розвідці Британії.

Нагадаємо, у Росії тривають мобілізаційні заходи. Як вважає представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, електронні повістки у військкомат для росіян не викличуть протестів, проте посилять депресивний стан населення країни-агресора.