РФ вербует мигрантов из Центральной Азии на войну в Украине, - разведка Британии

Российские власти, чтобы отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию в стране, нацелились на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в России для отправки на войну.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

По данным ведомства, военные РФ посещали мечети и иммиграционные службы для найма.

Кроме того, в иммиграционных службах сотрудники, говорящие на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются завербовать мигрантов.

В частности, радио "Свободная Европа" сообщило, что вербовщики предлагали бонусы по найму в размере $2390 и зарплату до $4160 в месяц.

Мигрантам также предлагают ускоренное обретение российского гражданства от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.

Как отмечают в британской разведке, высокая ежемесячная заработная плата и бонусы по найму побуждают некоторых мигрантов соглашаться идти на войну. Новобранцев, скорее всего, отправляют на фронт, где уровень потерь чрезвычайно высок.

"Вербовка мигрантов является частью усилий минобороны России по выполнению поставленной задачи по привлечению 400 тысяч добровольцев для участия в боевых действиях в Украине. Российские власти почти наверняка стараются как можно дольше отсрочить любую новую открытую обязательную мобилизацию", - подчеркивают в разведке.

Напомним, в России продолжаются мобилизационные мероприятия. Как считает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, электронные повестки в военкомат для россиян не вызовут протестов, однако усилят депрессивное состояние населения страны-агрессора.