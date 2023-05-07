Разведка Британии назвала количество россиян, бежавших из РФ в 2022 году

В 2022 году страну-агрессор РФ покинули 1,3 млн человек, из-за чего на российском рынке труда возник самый большой с 1998 года дефицит кадров.

Об этом сообщает разведка Британии.

"Россия почти наверняка столкнулась с наибольшей нехваткой рабочей силы в последние десятилетия. Центральный банк России опросил 14 000 работодателей и обнаружил, что количество свободных работников находится на самом низком уровне с 1998 года", - отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что за последние три года из-за влияния COVID-19 и войны против Украины население России сократилось на 2 млн больше, чем ожидалось.

Кроме того, в 2022 году из России уехало до 1,3 млн человек, в том числе много молодых и хорошо образованных людей, работавших в передовых отраслях.

В Минкомсвязи РФ заявили, что около 10% (100 тыс.) ИТ-работников покинули страну в 2022 году и не вернулись.

"Мобилизация, исторически высокая эмиграция, старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы. Это, скорее всего, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и ускорит инфляцию", - сообщают в разведке Британии.

Напомним, в России продолжаются мобилизационные мероприятия. Как считает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, электронные повестки в военкомат для россиян не вызовут протестов, однако усилят депрессивное состояние населения страны-агрессора.

Отметим, ранее западные аналитики сообщали о том, что мобилизация Путина еще больше подорвет российскую экономику, поскольку у Москвы нет плана, кем заменить сбежавших из страны работников и мобилизованых.