Розвідка Британії назвала кількість росіян, які втекли з РФ у 2022 році

У 2022 році країну-агресор РФ залишили 1,3 млн осіб, через що на російському ринку праці виник найбільший з 1998 року дефіцит кадрів.

Про це повідомляє розвідка Британії.

"Росія майже напевно зіштовхнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття. Центральний банк Росії опитав 14 000 роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року", - зазначають у відомстві.

Там додають, що за останні три роки через вплив COVID-19 та війни проти України населення Росії скоротилося на 2 млн більше, ніж очікувалося.

Крім того, у 2022 році з Росії виїхало до 1,3 млн осіб, у тому числі багато молодих і добре освічених людей, які працювали у передових галузях.

У Мінкомзв'язку РФ заявили, що близько 10% (100 тис.) ІТ-працівників залишили країну в 2022 році та не повернулися.

"Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки таприскорить інфляцію", - повідомляють у розвідці Британії.

Нагадаємо, у Росії тривають мобілізаційні заходи. Як вважає представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, електронні повістки у військкомат для росіян не викличуть протестів, проте посилять депресивний стан населення країни-агресора.

Зазначимо, раніше західні аналітики повідомляли про те, що мобілізація Путіна ще більше підірве російську економіку, оскільки у Москви немає плану, ким замінити працівників, які або втекли з країни, або були мобілізовані.