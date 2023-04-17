У ГУР МО пояснили, навіщо в РФ вигадали електронні повістки

У Росії тривають мобілізаційні заходи. Електронні повістки у військкомат для росіян не викличуть протестів, проте посилять депресивний стан населення країни-агресора.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що російська пропаганда багато років лякала населення РФ "цифровою диктатурою" у США та Європі, а тому впровадження електронних повісток у Росії "дуже символічне".

"Поки в Україні сервіси як "Дія" спрощують життя, то в РФ їх використовують для набору гарматного м'яса, урізання громадянських прав та свобод, а також посилення диктаторського контролю. У короткостроковій перспективі не варто чекати на "майдан" в Росії, але це посилить депресивний стан і невпевненість у завтрашньому дні", - сказав Юсов.

Він наголосив, що мобілізаційні заходи на території РФ не припинялися і тривають постійно. Виїзд громадян з РФ також продовжується, але, за його словами, вже не носить такий масовий характер, як на початку, оскільки важче стало виїжджати.

"Примусовий контракт - це вже реальність. На прикладі ПВК бачимо, що людей мобілізують, а потім змушують підписувати контракт. Часткова мобілізація або прихована мобілізація може в будь-який момент стартувати на цифрових майданчиках… Якщо до цифрової мобілізації в режимі прихованої мобілізації вони набирали близько 20 тисяч рашистів на місяць, то зараз ця цифра може бути збільшена", - додав Юсов.

Представник ГУР МО також зазначив,що питання не в тому, скільком людям відправлять електронні повістки, а скількох людей відберуть. Проте він додав, що мова йде "про тисячі" рашистів.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін підписав закон, який узаконює розсилку росіянам повісток в електронному вигляді.