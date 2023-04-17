В ГУР МО объяснили, зачем в РФ придумали электронные повестки

В России продолжаются мобилизационные мероприятия. Электронные повестки в военкомат для россиян не вызовут протестов, однако усилят депрессивное состояние населения страны-агрессора.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что российская пропаганда много лет пугала население РФ "цифровой диктатурой" в США и Европе, поэтому внедрение электронных повесток в России "очень символично".

"Пока в Украине сервисы как "Дія" упрощают жизнь, то в РФ их используют для набора пушечного мяса, урезания гражданских прав и свобод, а также усиления диктаторского контроля. В краткосрочной перспективе не стоит ждать "майдана" в России, но это усилит депрессивное состояние и неуверенность в завтрашнем дне", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что мобилизационные мероприятия на территории РФ не прекращались и продолжаются постоянно. Выезд граждан из РФ также продолжается, но, по его словам, уже не носит такой массовый характер, как в начале, поскольку труднее стало уезжать.

"Принудительный контракт - это уже реальность. На примере ЧВК видим, что людей мобилизуют, а затем заставляют подписывать контракт. Частичная мобилизация или скрытая мобилизация может в любой момент стартовать на цифровых площадках... Если до цифровой мобилизации в режиме скрытой мобилизации они набирали около 20 тысяч рашистов в месяц, то сейчас эта цифра может быть увеличена", - добавил Юсов.

Представитель ГУР МО также отметил, что вопрос не в том, скольким людям отправят электронные повестки, а скольких людей отберут. Однако он добавил, что речь идет "о тысячах" рашистов.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, узаконивающий рассылку россиянам повесток в электронном виде.