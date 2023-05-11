Розвідка Британії пояснила, навіщо Міноборони РФ вербує в'язнів на війну в Україні

З початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні. Таким чином Росія намагається збільшити чисельність своїх угрупувань, уникнувши нової мобілізація.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, лише за квітень на війну в Україні завербували до 10 тисяч в'язнів.

З літа 2022 року ув'язнені були основним джерелом новобранців для проведення операцій групи "Вагнера" в Україні. Однак, за інформацією розвідки, група, швидше за все, втратила доступ до російської пенітенціарної системи у лютому 2023 року, коли загострилася її публічна ворожнеча з Міноборони Росії.

"Кампанія Міноборони Росії з вербування в'язнів є частиною більш широких та інтенсивних зусиль російських військових, спрямованих на збільшення чисельності армії, водночас намагаючись уникнути нової обов'язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російської громадськості", - йдеться у повідомленні.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в Росії для відправки на війну.

Нагадаємо, у Росії тривають мобілізаційні заходи. Як вважає представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, електронні повістки у військкомат для росіян не викличуть протестів, проте посилять депресивний стан населення країни-агресора.