Разведка Британии объяснила, зачем Минобороны РФ вербует заключенных на войну в Украине

С начала 2023 года Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Таким образом Россия пытается увеличить численность своих группировок, избежав новой мобилизации.

Об этом сообщает разведка Британии.

Как отмечается, только за апрель на войну в Украине завербовали до 10 тысяч заключенных.

С лета 2022 года заключенные были основным источником новобранцев для проведения операций группы "Вагнера" в Украине. Однако, по информации разведки, группа, скорее всего, лишилась доступа к российской пенитенциарной системе в феврале 2023 года, когда обострилась ее публичная вражда из Минобороны России.

"Кампания Минобороны России по вербовке заключенных является частью более широких и интенсивных усилий российских военных, направленных на увеличение численности армии, в то же время пытаясь избежать новой обязательной мобилизации, которая была бы очень непопулярна среди российской общественности", - говорится в сообщении.

Ранее британская разведка сообщала, что российские власти, чтобы отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию в стране, нацелились на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в России для отправки на войну.

Напомним, в России продолжаются мобилизационные мероприятия. Как считает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, электронные повестки в военкомат для россиян не вызовут протестов, однако усилят депрессивное состояние населения страны-агрессора.