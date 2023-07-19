Росіяни вивозять старшокласників з окупованої території у військову академію

Російські загарбники вивезли до 80 старшокласників з тимчасово окупованих територій Луганської області у військову академію в Костромі, що знаходиться на території Росії. Росіяни зомбують українських дітей агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх солдатів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з повідомленням, діти зараз проходять щось подібне до військового навчання на полігоні академії військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та інженерних військ, що розташований в Костромській області у РФ.

Окрім цього, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти провели навчання для дітей, які входять до "Юнармії".

Підлітків навчали стрільбі, тактиці й іншим військовим наувм. Також їм проводили пропагандистські лекції російського бачення “СВО” та переконували, що Херсонська область завжди належала до Росії.

Нагадаємо, протягом липня російська армія вивезла близько 280 українських дітей з з Антрацитівського району тимчасово окупованої території Луганської області до “казачого кадетського корпусу” у республіці Калмикія

Окрім того, російські окупанти незаконно вивезли з захоплених територій 19 393 українських дітей до РФ. В Росії для неповнолітніх громадян України створили понад 70 таборів "для перевиховання".

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