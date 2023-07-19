Саудівська Аравія та Туреччина намагаються повернути українських дітей з Росії, – FT

Саудівська Аравія та Туреччина ведуть перемовини та намагаються досягнути угоди для повернення українських дітей, вивезених до Росії та утримуваних у дитячих будинках або усиновлених російськими родинами.

Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на джерела, знайомих з процесом.

Переговори тривають вже кілька місяців. До них нібито також залучили колишнього власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича, який вже виступав посередником в подібних ситуаціях.

Питання репатріації дітей настільки суперечливе, що українські та російські офіційні особи відмовилися говорити один з одним напряму, на відміну від деяких минулих обмінів полоненими або переговорів про припинення вогню.

"Є одна ситуація, коли мама і тато знаходяться на території України. Є ще один, де немає мами і тата, але є тітка у Воронеж. Мета полягає в тому, щоб порахувати всіх дітей, щоб зрозуміти, скільки їх, а потім знайти найкраще рішення для кожної дитини", — пояснив співрозмовник FT, поінформований про переговори.

Посередники сподіваються, що Україна та Росія зможуть домовитися про кількість дітей, щоб їхні родини могли їх повернути.

"Це надто чутливо, ніхто нікому не довіряє. Їм потрібен незалежний орган, який матиме дані всіх дітей і буде прийнятий обома країнами", – сказав учасник переговорів.

Зауважимо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна саме за підозрою у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

За даними Києва, РФ викрала близько 20 тисяч неповнолітніх українців. Для них окупанти створили понад 70 таборів "для перевиховання".

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