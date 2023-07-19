Саудовская Аравия и Турция пытаются вернуть украинских детей из России, – FT

Саудовская Аравия и Турция ведут переговоры и пытаются достичь соглашения по возвращению украинских детей, вывезенных в Россию и удерживаемых в детских домах или усыновленных российскими семьями.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с процессом.

Переговоры продолжаются уже несколько месяцев. К ним якобы также приобщили бывшего владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, уже выступавшего посредником в подобных ситуациях.

Вопрос репатриации детей настолько противоречив, что украинские и российские официальные лица отказались говорить друг с другом напрямую, в отличие от некоторых прошлых обменов пленными или переговоров о прекращении огня.

"Есть одна ситуация, когда мама и папа находятся на территории Украины. Есть еще одна, когда нет мамы и папы, но есть тетя в Воронеж. Цель состоит в том, чтобы посчитать всех детей, чтобы понять, сколько их, а потом найти лучшее решение для каждого ребенка", - пояснил собеседник FT, информированный о переговорах.

Посредники надеются, что Украина и Россия смогут договориться о количестве детей, чтобы их семьи могли вернуть их.

"Это слишком чувствительно, никто никому не доверяет. Им нужен независимый орган, который будет иметь данные всех детей и будет принят обеими странами", – сказал участник переговоров.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина именно по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.

По данным Киева, РФ похитила около 20 тысяч несовершеннолетних украинцев. Для них оккупанты создали более 70 лагерей "для перевоспитания" .

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