Детей некоторых сотрудников ЗАЭС депортировали в Россию, взяв в заложники – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что дети некоторых сотрудников Запорожской атомной электростанции были взяты в заложники российскими оккупантами и вывезены на территорию России, чтобы мотивировать этих людей следовать указаниям захватчиков.

Об этом он рассказал в ходе общения с испанскими журналистами в Киеве перед визитом к главе государства премьер-министра Испании Педро Санчеса, видео которого опубликовала пресс-служба президента.

"Дети нашего персонала, некоторых работающих там людей были вывезены на территорию России в автобусах. То есть, они на сегодняшний день являются живыми заложниками, чтобы наш персонал там работал, не передавал нам информацию, выполнял то, что боевики им говорят", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что фактическое руководство станцией осуществляют функционеры корпорации "Росатом", хотя технические работники остаются теми же, и фактически находятся у оккупантов в плену.

"Сам персонал, специалисты там - граждане Украины, там наш персонал. Но руководство - за "Росатомом", оно из России. Сегодня так, потому что наше руководство, вы знаете, было выброшено, вывезено. И они, эти гражданские люди, сегодня в плену", - указал президент.

Напомним, 30 сентября 2022 года оккупанты похитили тогдашнего генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова и держали его в плену. 3 октября его освободили из плена. Позже неоднократно сообщалось, что россияне похищали и других работников станции, в том числе заместителя гендиректора.

5 октября 2022 года было объявлено о создании в структуре "Росатома" "Эксплуатирующей организации ЗАЭС". Тогда же НАЭК "Энергоатом" решила уволить Мурашова и возложить обязанности законного гендиректора станции на своего же руководителя Петра Котина, перенеся администрирование объекта в Киев. Также тогда выяснилось, что оккупанты украли печать ЗАЭС, однако "Энергоатом" просто признал ее уже недействительной.

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