Оккупанты освободили главу Запорожской АЭС, – председатель МАГАТЭ

Российские захватчики освободили генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова, которого они захватили 30 сентября. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова. Я получил подтверждение, что он благополучно вернулся в свою семью", – написал Гросси в Twitter .

Как сообщалось со ссылкой на НАЭК "Энергоатом", около 16:00 30 сентября российский патруль задержал Мурашова по дороге от станции до Энергодара и с завязанными глазами вывез в неизвестном направлении.

Позже стало известно, что Рафаэль Гросси посетит столицу Украины и России 3-9 сентября. Такое решение было принять как раз из-за похищения оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.

Гросси пообещал в рамках поездки направить свои консультационные усилия на скорейшее согласование и внедрение зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС. В МАГАТЭ отмечали, что похищение Мурашова недопустимо, поскольку он отвечает за обеспечение ядерной безопасности и безопасности станции.