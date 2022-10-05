На Запорожской АЭС назначили и.о. гендиректора, администрирование станции перенесли в Киев

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин по совместительству стал исполняющим обязанности генерального директора Запорожской АЭС. Об этом он сообщил 5 октября во время обращения к работникам станции.

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"Мною принято решение взять на себя обязанности генерального директора Запорожской АЭС. Администрирование станции перенесли в Киев начиная с момента похищения оккупантами (бывшего – Delo. ua ) директора Игоря Мурашова. Все дальнейшие решения относительно ЗАЭС будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом" , – заявил Котин.

Он уточнил, что технические вопросы эксплуатации энергоблока будут по-прежнему решаться персоналом ЗАЭС по согласованию с центральным офисом компании. Непосредственно на месте вопросы АЭС будет решать и.о. главного инженера Юрий Черничук под руководством исполняющего обязанности первого вице-президента – технического директора НАЭК "Энергоатом" Юрия Шейко.

"Безусловно, наша работа, наша судьба, наши дома и наше будущее – с Украиной, как и всегда. Будем и дальше работать согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в "Энергоатоме". Не сомневайтесь в этом!", - подчеркнул Котин.

Накануне в этот же день Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Мурашов не будет продолжать работу на станции, не назвав причины.

Напомним, 30 сентября российский патруль задержал его по дороге от станции до Энергодара и с завязанными глазами вывез в неизвестном направлении. 3 сентября Мурашова освободили из плена. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси приветствовал это.