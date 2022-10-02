Глава МАГАТЭ решил поехать на переговоры в Киев и Москву

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит столицу Украины и России на следующей неделе (3-9 сентября). Такое решение было принять из-за похищения оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.

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Об этом говорится в официальном заявлении МАГАТЭ.

Гросси в рамках поездки направит свои консультационные усилия на скорейшее согласование и внедрение зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС.

Отмечаются, что похищение Мурашова недопустимо, в том числе, потому что генеральный директор ЗАЭС несет ответственность за обеспечение ядерной безопасности и безопасности станции.

В частности, он обеспечивает выполнение всех операционных процедур станции, в том числе касающихся ядерной безопасности, радиационной безопасности обслуживающего персонала и ядерной безопасности.

"Таким образом, его отсутствие при исполнении обязанностей также оказывает немедленное и серьезное влияние на принятие решений по обеспечению безопасности и безопасности завода", - добавил генеральный директор Гросси.

Напомним, о похищении Мурашова сообщил глава государственной компании "Энергоатом" Петр Котин утром 1 октября. По данным НАЭК "Энергоатом", оккупанты задержали его, когда он двигался по дороге от ЗАЭС до Энергодара. Россияне остановили автомобиль, а его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Котин обращался к Гросси с призывом задействовать все возможные меры по срочному освобождению Мурашова из российского плена и возвращению его к исполнению должностных обязанностей.