В МАГАТЭ отреагировали на похищение оккупантами гендиректора ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии заявляет, что в курсе ситуации с похищением российскими оккупационными структурами генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова. Об этом сообщается в его Twitter-аккаунте.

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"Получив информацию о задержании гендиректора Запорожской АЭС в Украине Игоря Мурашова, МАГАТЭ связалось с соответствующими органами и было проинформировано о том, что г-н Мурашов находится во временном заключении", - сказано в сообщении.

Как указывают в МАГАТЭ, гендиректор агентства Рафаэль Гросси в соответствии со своим мандатом в сфере ядерной безопасности "активно добивается разъяснений и надеется на быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса".

Напомним, о похищении Мурашова стало известно утром 1 октября. По данным НАЭК "Энергоатом", оккупанты задержали его, когда он двигался по дороге от ЗАЭС в Энергодар. Россияне остановили авто, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Глава госкомпании Петр Котин призвал Гросси, а также руководителя Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС, Тома Митчелла задействовать все возможные меры по срочному освобождению Мурашова из российского плена и возвращению его к исполнению должностных обязанностей.

Напомним при этом, что накануне Россия объявила всю Запорожскую область своей территорией, что, соответственно, легитимизирует для нее таким образом претензии государственной корпорации "Росатом" на управление ЗАЭС, о которых было заявлено еще в начале марта, вскоре после оккупации станции российскими войсками.

Источник фото: ua.depositphotos.com