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Категория
Энергетика
Дата публикации

Начались консультации о создании зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС

Фото: Энергоатом

Международное агентство по атомной энергии заявляет о начале консультаций по зоне ядерной и физической безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в Twitter МАГАТЭ.

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"Генеральный директор Мариано Гросси приветствует восстановление(резервной линии электроснабжения ЗАЭС, - Delo.ua). В то же время он остается серьезно обеспокоен ситуацией вокруг ЗАЭС пока продолжаются обстрелы. На ЗАЭС должна быть срочно создана защитная зона ядерной и физической безопасности. Консультации по этому вопросу уже ", – говорится в сообщении.

Напомним, на Запорожской атомной электростанции удалось восстановить резервную линию электроснабжения.

Ранее в "Энергоатоме"   сообщили, что 11 сентября в 03:41 энергоблок №6 Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

Тем временем разведка сообщает, что командование российских оккупационных войск   вероятно планирует   очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции оккупанты традиционно планируют обвинить в этом Украину.

Автор:
Степан Крьока