Окупанти найближчим часом можуть здійснити черговий обстріл ЗАЕС, - розвідка

Командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції. Окупанти традиційно планують звинуватити в цьому Україну.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Отримано інформацію, що підрозділам 94 дивізії росгвардії, які дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14.00 зайти в укриття і перебувати там до «особливого розпорядження»", - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що російські війська та окупаційна адміністрація повинні покинути територію ЗАЕС та міста Енергодар.

"ЗАЕС має бути демілітаризована без жодних додаткових умов. Сама станція повинна повернутися під контроль українського Енергоатому та МАГАТЕ", - підкреслили у розвідці.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наголошує на "абсолютній необхідності" негайного створення зони безпеки навколо окупованої Росією Запорізької атомної електростанції для недопущення її подальших обстрілів, які унеможливлюють її стабільне зовнішнє електропостачання.

Нагадаємо, ввечері 3 вересня після чергових обстрілів російськими окупантами була пошкоджена лінія зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою України, внаслідок чого о 19:35 енергоблок №5 ЗАЕС був відключений від мережі.