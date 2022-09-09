Глава МАГАТЕ виступив за негайне створення зони безпеки навколо ЗАЕС, аби уникнути аварії

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наголошує на "абсолютній необхідності" негайного створення зони безпеки навколо окупованої Росією Запорізької атомної електростанції для недопущення її подальших обстрілів, які унеможливлюють її стабільне зовнішнє електропостачання. Про це йдеться у його заяві.

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За словами голови агентства, від співробітників місії МАГАТЕ, які залишилися на ЗАЕС, він отримав інформацію, що минулої ночі енергетична інфраструктура, що живить місто Енергодар, де проживають оператори ЗАЕС та їхні сім'ї, була зруйнована в результаті обстрілу розподільчого пристрою міської ТЕЦ. В результаті місто залишилося без електрики, а також без водопостачання та каналізації.

"З огляду на часті та тривалі обстріли, відновлення надійного зовнішнього електропостачання ЗАЕС малоймовірне, тим більше що обстріли постійно і неодноразово завдають шкоди енергетичній інфраструктурі... Це нестійка ситуація, і вона стає дедалі небезпечнішою. Енергодар згас. Електростанція не має зовнішнього живлення. І ми бачили, що щойно інфраструктура ремонтується, вона знову пошкоджується", - зазначив він.

Гроссі зазначив, що знає, що "Енергоатом", більше не впевнений у відновленні зовнішнього електропостачання, розглядає можливість зупинки єдиного реактора станції, що залишився.

"Тоді вся електростанція повністю залежатиме від аварійних дизель-генераторів для забезпечення життєво важливих функцій ядерної безпеки та фізичної безпеки. І, як наслідок, оператор не зможе повторно запустити реактори, якщо зовнішнє електропостачання не буде надійно відновлено", - додав гендиректор МАГАТЕ.

Крім того, за його словами, є ознаки того, що у зв'язку з дедалі тяжчими обставинами, з якими стикаються жителі Енергодара, є значний ризик впливу на наявність необхідного персоналу на майданчику для безпечної та надійної експлуатації ЗАЕС.

"Це абсолютно неприйнятно. Це не може так продовжуватися. Тому я настійно закликаю до негайного припинення всіх обстрілів у всьому районі... Ця драматична подія демонструє абсолютну необхідність негайного створення зони ядерної безпеки та захисту. Це єдиний спосіб гарантувати, що нам не загрожує ядерна аварія", - наголосив він.

Нагадаємо, що 6 вересня МАГАТЕ опублікувало доповідь за підсумками візиту місії своїх експертів на ЗАЕС, наголосивши на необхідності якнайшвидше ввести заходи щодо запобігання ядерній аварії на ній, яка може статися в результаті обстрілів.

При цьому український прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що обговорював із німецьким колегою Олафом Шольцем у ході візиту до Німеччини 4 вересня питання організації місії Європейського союзу та ООН на окуповану ЗАЕС, щоб добитися її повної демілітаризації. В уряді наразі незадоволені тим, що візит МАГАТЕ не призвів до цього.

Зазначимо також, що 7 вересня Держінспекція ядерного регулювання заявила, що інформація про те, що Україна розглядає варіант зупинення всіх енергоблоків ЗАЕС, є некоректною, оскільки це лише один із низки сценаріїв, який не є пріоритетним.