МАГАТЕ опублікувала доповідь за підсумками місії на Запорізькій АЕС: закликали створити навколо станції "зону безпеки"

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ввечері 6 вересня опублікувала звіт щодо свого візиту на Запорізьку АЕС, яка знаходиться на тимчасово окупованій території та постійно зазнає обстрілів з боку росіян. Основна теза звіту — потрібно створити так звану "зону безпеки" навколо АЕС.

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Про це повідомила пресслужба агентства в Twitter.

Місія МАГАТЕ зробила висновок, що якнайшвидше потрібно запровадити тимчасові заходи щодо запобігання ядерній аварії на АЕС, спричиненій фізичними збитками, завданими військовими засобами.

"Терміново потрібно запровадити тимчасові заходи для запобігання ядерній аварії, що спричинена фізичними пошкодження, завданими військовими засобами. Цього можна досягти негайним встановленням "зони охорони ядерної безпеки". МАГАТЕ готове негайно почати консультації щодо термінового встановлення такого рівня ядерної безпеки", — йдеться в звіті.

Такі заходи, як вважають в МАГАТЕ, дозволять запобігти "ядерному інциденту", який можуть викликати бойові дії.

Агентство зазначає, що обстріли ЗАЕС можуть призвести до пошкодження важливого обладнання та необмеженого викиду радіоактивних матеріалів, не вказуючи, що РФ наносить ці удари.

МАГАТЕ зафіксувало на Запорізькій АЕС цілу низку пошкоджень, у тому числі у будівлях для зберігання ядерних палива та відходів. Агентство зазначає у звіті, що Росія розміщую військову техніку на території АЕС, у тому числі кілька військових вантажівок.

Решта атомних станцій України, крім Запорізької, згідно з висновками експертів МАГАТЕ, продовжують безпечно працювати.

Також у МАГАТЕ опублікувало відеозвіт місії на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ прибула до Запорізької атомної електростанції в окупованому Росією місті Енергодар 1 вересня і покинула АЕС 5 вересня.

Про те, що ООН зібрала групу експертів, які відправляться як місія Міжнародної агенції з атомної енергії на ЗАЕС стало відомо 27 серпня. Відразу після цього Росія черговий раз обстріляла Запорізьку АЕС.

Українська влада до цього неодноразово звинувачувала окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, а також заявляла про ймовірність ядерної катастрофи на станції.

Після завершення роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС відключили останню лінію, яка з’єднувала Запорізьку АЕС з енергосистемою України. Це сталося через пожежу, яка виникла внаслідок обстрілів.