В ОП здивовані тривалістю огляду ЗАЕС експертами МАГАТЕ: "встигли послухати лише казки "Росатому"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає дивною тривалість огляду стану Запорізької атомної електростанції експертами Міжнародного агентства з атомної енергії під час візиту 1 вересня. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

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"Виглядає дуже дивно, на мій погляд. Українська сторона вважає, що коли місія такого рівня - а це перш за все інженерна, ядерна місія, це ж не просто приїхали подивитися на територію їдальні, наприклад, це місія, яка має конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається саме з механізмом управління такою складною інфраструктурою, якою є АЕС - то дивно, що дві години", - зазначив Подоляк.

Він нагадав, що у МАГАТЕ заявили, що залишать на об'єкті певну кількість своїх представників на постійній основі, однак висловився і про це скептично.

"Будемо дивитись на це. Але ще раз: за дві години, тим більше коли біля тебе крутяться росіяни, які вміють розказувати, що тут щось прилетіло, тут яблуко впало, тут нам оте було зроблено, мені здається, що з тих двох з половиною годин, які комісія знаходилася у повному складі на станції, можна було лише послухати дивні казки у виконанні представника "Росатому". Не більше того", - додав радник голови ОП.

При цьому Подоляк вказав, що треба все ж дочекатися звіту МАГАТЕ, хоча й має сумніви щодо здатності її експертів швидко робити адекватні висновки з побаченого.

"Бо я розумію, що ми не можемо анонсувати, бо, може, люди за півгодини чітко зрозуміли по індикаторах, в якому стані знаходиться реактор і що відбувається в інших технічних приміщеннях АЕС. Може, вони зроблять такий оптимальний інженерний звіт, подивимось. Але давайте згадаємо Amnesty International, Міжнародний комітет Червоного хреста. Вони всі роблять дивні, обтічні заяви, в яких немає жодної конкретики", - заявив він.

За словами представника Офісу президента, заяви міжнародних організацій "які точно не спонукають сторону конфлікту", в даному випадку Росію, аби та повернулися до певних правил. Натомість, на його думку, це можуть зробити тільки Збройні сили України.

"Вважати, що щось має підтиснути Путіна до того, щоб він прийняв якісь правильні рішення, це неправильно, поки це не зробить ЗСУ з точки зору тактичних поразок російської армії на півдні, в центрі нашої країни, на сході нашої країни. Єдине, що розуміє пан Путін, - це прямий удар Збройними силами по його армії", - додав Подоляк.

При цьому радник голови ОП висловив впевненість, що росіяни не допустять реальної аварії на Запорізькій АЕС, оскільки це також буде нести загрозу самій Росії.

"Це треба мати інтелект, щоби підірвати атомну станцію і не враховувати всі ризики, які виникають для території самої РФ. Це нонсенс просто для них. Вони працюють на ЗАЕС саме з елементами такого демонстративного шантажу, не більше того... Ми маємо розуміти, що все ж таки інтелект російської армії такий, що вони дійсно можуть спричинити якісь технологічні катастрофи, але не таку масштабну, як ми собі думаємо", - вважає він.

Натомість для забезпечення міжнародних гарантій неможливості технологічної катастрофи в місті Енергодар, як вказав Подоляк, треба зробити декілька кроків.

"Перше - це дійсно демілітаризувати зону навколо ЗАЕС. Друге - відвести всі війська Росії хоча б на 10-15 кілометрів. Третє - якщо Росія це не робить, треба ввести оптимальні жорсткі санкції проти атомної галузі РФ. Четверте - замість заяв МАГАТЕ, ООН і такого іншого треба вивести Росію зі складу всіх цих організацій для того, щоб не було впливу, не було права вето - я особливо говорю про ООН", - сказав він.

Представник президентського офісу зазначив необхідність перегляду глобальної системи безпеки, зокрема того, щоб Росія перестала бути постійним членом Ради безпеки ООН і щоб організація почала приймати резолюції, які б іншими країнами сприймалися "як резолюції дії, а не резолюції аби відбитися від питань".

Примітно також, що ведуча, яка інтерв'ювала Подоляка, після цього висловила думку, що "мабуть, воно гірше доходить, коли не в твоєму домі і не в твоєму місті вибухає, і якби, не дай Боже, сталося десь біля офісу МАГАТЕ або біля офісу ООН, такі рішення, можливо, ухвалювалися би швидше". Відреагувати на цю заяву представнику Офісу президента в ефірі не дали.

Нагадаємо при цьому, що раніше у четвер пресслужба Верховної Ради повідомила, що її перший віце-спікер Олександр Корнієнко, голови комітетів та голови парламентських делегацій України в міжнародних інституціях ініціювали дослідження незаконності, на їхню думку, зайняття Росією місця СРСР в Раді безпеки ООН і в самій організації.