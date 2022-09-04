Україна та Німеччина обговорюють організацію місії ЄС та ООН за ЗАЕС - Шмигаль

Україна та Німеччина обговорюють питання організації місії Європейського союзу та ООН на окуповану Запорізьку атомну електростанцію, аби домогтися її повної демілітаризації, йдеться у повідомленні пресслужби Кабінету міністрів України.

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Зазначається, що на важливості посилення співпраці у сфері енергетики український прем'єр наголосив під час зустрічі в неділю з німецьким канцлером Олафом Шольцем. На думку Шмигаля, відправка зазначеної місії на ЗАЕС сприятиме енергетичній безпеці та енергонезалежності Європи.

Під час застрічі очільник українського уряду також подякував Німеччині за лідерство у питанні фінансової допомоги Україні з початку повномасштабної війни. За словами Шмигаля, Україна розраховує на підтримку від партнерів і у 2023 році.

"Дефіцит українського бюджету у 2023 році може зменшитися, але допомога союзників залишиться вкрай важливим джерелом фінансування цього дефіциту. Тому нам важливо домовитися про нову програму макрофіну з ЄС на наступний рік, а також про старт нової великої програми з МВФ", - підкреслив він.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання додаткових поставок зброї для України. За словами українського прем'єра, з Німеччиною є спільне бачення щодо необхідності нарощувати постачання артилерійських систем та систем протиповітряної оборони.

"Перш за все - збільшувати ті види важкого озброєння, які вже були поставлені, або будуть поставлені найближчим часом: РСЗО MARS-2, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS-T та зенітні установки Gepard. Водночас, говорили і про можливі поставки нової номенклатури, зокрема німецьких танків", повідомив Шмигаль.

Зі свого боку, як кажуть в українському уряді, Шольц запевнив, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно і в питаннях військової, і в питаннях фінансової допомоги.

Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну

Нагадаємо, що 1 вересня на ЗАЕС прибула місія з 14 експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з його гендиректором Гроссі. Після огляду станції у той же день більшість їх поїхала, а декілька членів місії залишилися. З наступного тижня їх має залишитися лише двоє, хоча МАГАТЕ заявлено, що ця присутність буде постійною.

Втім, українська влада до МАГАТЕ ставиться з певною недовірою: спочатку профільні держструктури були взагалі категорично проти такого візиту до моменту деокупації ЗАЕС і радикально висловлювалися щодо цієї організації, а після офіційного запрошення місії, яка, як розраховували в Офісі президента, зможе підштовхнути ситуацію до виводу російських військ зі станції, там все рівно незадоволені результатом.

Зокрема, президент Зеленський прямо заявив, що нібито домовлявся з Гроссі та іншими членами місії під час зустрічі в Києві до їхнього візиту на ЗАЕС, що вони допоможуть з її демілітаризацією, але "Україна і світ поки не почули" від місії такого заклику.