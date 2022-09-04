Украина и Германия обсуждают организацию миссии ЕС и ООН на ЗАЭС - Шмигаль

Украина и Германия обсуждают вопрос организации миссии Европейского союза и ООН на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, чтобы добиться ее полной демилитаризации, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

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Отмечается, что важность усиления сотрудничества в сфере энергетики украинский премьер отметил в ходе встречи в воскресенье с немецким канцлером Олафом Шольцем. По мнению Шмыгаля, отправка указанной миссии на ЗАЭС будет способствовать энергетической безопасности и энергонезависимости Европы.

В ходе встречи глава украинского правительства также поблагодарил Германию за лидерство в вопросе финансовой помощи Украине с начала полномасштабной войны. По словам Шмыгаля, Украина рассчитывает на поддержку от партнеров и в 2023 году.

"Дефицит украинского бюджета в 2023 году может уменьшиться, но помощь союзников останется крайне важным источником финансирования этого дефицита. Поэтому нам важно договориться о новой программе макрофина с ЕС на следующий год, а также о старте новой обширной программы с МВФ", - подчеркнул он.

На встрече стороны также обсудили дополнительные поставки оружия для Украины. По словам украинского премьера, с Германией есть общее видение необходимости наращивать поставки артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны.

"Прежде всего – увеличивать те виды тяжелого вооружения, которые уже были поставлены, или будут поставлены в ближайшее время: РСЗО MARS-2, САУ Panzerhaubitze 2000, ПВО IRIS-T и зенитные установки Gepard. В то же время говорили и о возможных поставках новой номенклатуры в том числе немецких танков", сообщил Шмигаль.

Со своей стороны, как говорят в украинском правительстве, Шольц заверил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, и в вопросах военной, и в вопросах финансовой помощи.

Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина

Напомним, что 1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия из 14 экспертов Международного агентства по атомной энергии во главе с его гендиректором Рафаэлем Гросси. После осмотра станции в тот же день большинство из них уехало, а несколько членов миссии остались. Со следующей недели их должно остаться только двое, хотя МАГАТЭ заявлено, что это присутствие будет постоянным.

При этом украинские власти к МАГАТЭ относятся с определенным недоверием: изначально профильные госструктуры были вообще категорически против такого визита до момента деоккупации ЗАЭС и нелицеприятно и радикально высказывались по поводу этой организации, а после официального приглашения миссии, которая, как рассчитывали в Офисе президента, сможет подтолкнуть ситуацию к выводу русских войск со станции, власти все равно недовольны результатом.

В частности, президент Зеленский прямо заявил, что якобы договаривался с Гросси и другими членами миссии во время встречи в Киеве до их визита на ЗАЭС, что они помогут с ее демилитаризацией, но "Украина и мир пока не услышали" от миссии такого призыва.