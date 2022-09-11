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Почалися консультації з приводу створення зони ядерної та фізичної безпеки навколо ЗАЕС
Міжнародна агенція з атомної енергії заявляє про початок консультацій з питань зони ядерної та фізичної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляється в Twitter МАГАТЕ.
"Генеральний директор Маріано Гроссі вітає відновлення(резервної лінії електропостачання ЗАЕС, - Delo.ua). Водночас він залишається серйозно занепокоїний ситуацією навколо ЗАЕС доки тривають обстріли. На ЗАЕС має бути терміново створена захисна зона ядерної та фізичної безпеки. Консультації з цього питання вже розпочалися", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Запорізькій атомній електростанції вдалося відновити резервну лінію електропостачання.
Раніше в "Енергоатомі" повідомили, що 11 вересня о 03:41 енергоблок №6 Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тим часом розвідка повідомляє, що командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції. Окупанти традиційно планують звинуватити в цьому Україну.