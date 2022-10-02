Глава МАГАТЕ вирішив поїхати на переговори до Києва та Москви

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідає столиці Україні та Росії наступного тижня (3-9 вересня). Таке рішення було прийняти через викрадення окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

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Про це йдеться в офіційній заяві МАГАТЕ.

Гроссі в рамках поїздки спрямує свої консультаційні зусилля на якнайшвидше узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС.

Зазначаються, що викрадення Мурашова є неприпустим, в тому числі, тому що генеральний директор ЗАЕС несе відповідальність за забезпечення ядерної безпеки та безпеки станції.

Зокрема, він забезпечує виконання всіх операційних процедур станції, в тому числі тих, що стосуються ядерної безпеки, радіаційної безпеки обслуговуючого персоналу та ядерної безпеки.

"Таким чином, його відсутність при виконанні обов’язків також має негайний і серйозний вплив на прийняття рішень щодо забезпечення безпеки та безпеки заводу", – додав генеральний директор Гроссі.

Нагадаємо, про викрадення Мурашова повідомив голова державної компанії "Енергоатом" Петро Котін вранці 1 жовтня. За даними НАЕК "Енергоатом", окупанти затримали його, коли він рухався дорогою від ЗАЕС до Енергодара. Росіяни зупинили авто, а його самого затримали та із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Котін звертався до Гроссі із закликом задіяти всі можливі заходи для термінового звільнення Мурашова із російського полону та повернення його до виконання посадових обов‘язків.