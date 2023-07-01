Дітей деяких працівників ЗАЕС депортували до Росії, взявши в заручники - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що діти деяких працівників Запорізької атомної електростанції були взяті в заручники російськими окупантами і вивезені на територію Росії, аби мотивувати цих людей виконувати вказівки загарбників.

Про це він розповів під час спілкування з іспанськими журналістами в Києві перед візитом до глави держави прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, відео якого опублікувала пресслужба президента.

"Діти нашого персоналу, деяких людей, які там працюють, були вивезені на територію Росії в автобусах. Тобто, вони на сьогодні є живими заручниками, щоб наш персонал там працював, не передавав нам інформацію, виконував те, що бойовики їм говорять", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що фактичне керівництво станцією наразі здійснюють функціонери корпорації "Росатом", хоча технічні працівники залишаються тими ж, і фактично знаходяться в окупантів у полоні.

"Сам персонал, спеціалісти там - громадяни України, там наш персонал. Але керівництво - з "Росатому", воно з Росії. Сьогодні так, тому що наше керівництво, ви знаєте, було викинуте, вивезене. І вони, ці цивільні люди, сьогодні у полоні", - вказав президент.

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року окупанти викрали тодішнього генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова та тримали його в полоні. 3 жовтня його звільнили з полону. Пізніше неодноразово повідомлялося, що росіяни викрадали й інших працівників станції, зокрема заступника гендиректора.

5 жовтня 2022 року було оголошено про створення в структурі "Росатому" "Експлуатуючої організації ЗАЕС". Тоді ж НАЕК "Енергоатом" вирішила звільнити Мурашова і покласти обов'язки законного гендиректора станції на свого керівника Петра Котіна, перенісши адміністрування об'єкту до Києва. Також тоді виявилося, що окупанти вкрали печатку ЗАЕС, але "Енергоатом" просто визнав її вже недійсною.

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