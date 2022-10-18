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Оккупанты похитили начальника службы информационных технологий и помощника гендиректора ЗАЭС
Оккупанты задержали и вывезли начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека.
Об этом сообщила Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".
"Вчера, 17 октября, российские ядерные террористы задержали и увезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об их месте пребывания и состоянии ничего не известно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В "Энергоатоме" просят генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и все мировое сообщество приложить все усилия и принять все возможные меры по освобождению работников ЗАЭС из плена российских террористов и содействовать их возвращению к исполнению служебных обязанностей.
Отметим, 30 сентября рашисты похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и держали его в плену. 3 октября Мурашова освободили из плена.
Также 11 октября в "Энергоатоме" сообщили, что рашисты похитили и предположительно пытают заместителя генерального директора по персоналу Запорожской атомной электростанции Валерия Мартынюка.