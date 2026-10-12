В Украине разминировали уже более 20 тысяч гектаров сельхозземель: сколько стоили работы

За два года работы программы "Гуманитарное разминирование" операторы противоминной деятельности очистили более 20 тысяч гектаров земель. Стоимость работ по 106 договорам составила 1,22 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

В частности, в сентябре к использованию вернули еще 51 гектар, на что потратили 2,7 миллиона гривен.

Сколько земель планируют разминировать

По данным ведомства, в течение сентября Центр гуманитарного разминирования подписал еще 7 договоров на очистку полей. В общей сложности с начала программы центр заключил 175 договоров на разминирование почти 34 тыс. гектаров. Общая стоимость этих работ составляет 2,46 млрд. грн.

В настоящее время работы продолжаются по 40 договорам. Они охватывают аграрные участки площадью около 8,3 тыс. гектаров.

Международное сотрудничество

В сентябре Украина и Сирия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере противоминной деятельности. Она предполагает очищение территорий, пострадавших от войны, и их возвращение к использованию. Также страны планируют разрабатывать системы управления информацией и механизмы определения приоритетных участков для разминирования.

Кроме того, на международной конференции по противоминной деятельности в Баку Украина и Азербайджан договорились расширить обмен опытом . В частности, речь идет о разминировании в городских условиях, что важно для восстановления уволенных украинских населенных пунктов.

Справочно

Бюджетная программа "Гуманитарное разминирование" финансируется в рамках реализации инструмента финансовой поддержки Европейского Союза Ukraine Facility Plan.

Напомним, шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и развития (Sida) объявило конкурс проектов по разминированию Украины с ориентировочным бюджетом в 150 млн шведских крон, или более 13,2 млн евро.