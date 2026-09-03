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На разминирование агроземель в августе направили 251 млн. грн.
В августе в рамках программы Гуманитарное разминирование операторы очистили от взрывоопасных предметов 3 555 га агроземель. На выполнение работ операторам выплатили 251,2 млн. грн.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
Гуманитарное разминирование
За месяц операторы выполнили пять соглашений по разминированию агроучастков. Средняя стоимость очищения земель в рамках программы в августе составила 70,5 тыс. грн за гектар.
В настоящее время работы продолжаются по 42 договорам. Речь идет об агроучастках общей площадью около 8,63 тыс. га.
В общей сложности уже выполнено 105 договоров, благодаря чему к использованию вернули 19 966 га земель. Общая стоимость этих работ составила 1,217 млрд. грн.
В Харьковской области завершили разминирование Гракового
В августе саперы завершили очистку от взрывоопасных предметов села Граково на Харьковщине. Средства на его разминирование собрали через платформу UNITED24 в рамках инициативы "Шаг за шагом".
Сертификаты, подтверждающие качество выполненных работ, передали главе Пролесненской общины, в состав которой входит Граково.
Договор на разминирование села Центр гуманитарного разминирования и оператор "Гуманитарная безопасность" заключили в конце 2025 года. Работы продолжались чуть более полугода. За это время саперы изъяли сотни мин и других взрывоопасных предметов.
В Украине создадут "Дорскую платформу"
Правительство также приняло решение о создании информационно-коммуникационной системы управления проектами финансирования в сфере противоминной деятельности – "Донорской платформы".
Она должна позволить международным партнерам отслеживать реализацию проектов, видеть актуальные потребности государства и выбирать проекты, которые они готовы профинансировать.
Финансировать создание платформы в соответствии с правительственным решением смогут международные организации и донорские учреждения.
В Харьковской области подготовили новых саперов
В конце августа 25 ветеранов и ветеранок из Харьковской области и членов их семей завершили обучение по специальности "Сапер - гуманитарное разминирование" и получили дипломы государственного образца.
После обучения выпускники присоединятся к команде одного из операторов противоминной деятельности, работающих в Харьковской области.
Инициативу реализует ПРООН в Украине совместно с Министерством экономики и окружающей среды и Министерством по делам ветеранов Украины при поддержке правительства Италии.
Напомним, в Украине после разминирования вернули в обращение территории большей площади, чем Одесщина. В общей сложности к хозяйственному использованию уже вернули более 40,7 тыс. км² деоккупированных земель.