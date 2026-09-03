На разминирование агроземель в августе направили 251 млн. грн.

В августе в рамках программы Гуманитарное разминирование операторы очистили от взрывоопасных предметов 3 555 га агроземель. На выполнение работ операторам выплатили 251,2 млн. грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Гуманитарное разминирование

За месяц операторы выполнили пять соглашений по разминированию агроучастков. Средняя стоимость очищения земель в рамках программы в августе составила 70,5 тыс. грн за гектар.

В настоящее время работы продолжаются по 42 договорам. Речь идет об агроучастках общей площадью около 8,63 тыс. га.

В общей сложности уже выполнено 105 договоров, благодаря чему к использованию вернули 19 966 га земель. Общая стоимость этих работ составила 1,217 млрд. грн.

В Харьковской области завершили разминирование Гракового

В августе саперы завершили очистку от взрывоопасных предметов села Граково на Харьковщине. Средства на его разминирование собрали через платформу UNITED24 в рамках инициативы "Шаг за шагом".

Сертификаты, подтверждающие качество выполненных работ, передали главе Пролесненской общины, в состав которой входит Граково.

Договор на разминирование села Центр гуманитарного разминирования и оператор "Гуманитарная безопасность" заключили в конце 2025 года. Работы продолжались чуть более полугода. За это время саперы изъяли сотни мин и других взрывоопасных предметов.

В Украине создадут "Дорскую платформу"

Правительство также приняло решение о создании информационно-коммуникационной системы управления проектами финансирования в сфере противоминной деятельности – "Донорской платформы".

Она должна позволить международным партнерам отслеживать реализацию проектов, видеть актуальные потребности государства и выбирать проекты, которые они готовы профинансировать.

Финансировать создание платформы в соответствии с правительственным решением смогут международные организации и донорские учреждения.

В Харьковской области подготовили новых саперов

В конце августа 25 ветеранов и ветеранок из Харьковской области и членов их семей завершили обучение по специальности "Сапер - гуманитарное разминирование" и получили дипломы государственного образца.

После обучения выпускники присоединятся к команде одного из операторов противоминной деятельности, работающих в Харьковской области.

Инициативу реализует ПРООН в Украине совместно с Министерством экономики и окружающей среды и Министерством по делам ветеранов Украины при поддержке правительства Италии.

Напомним, в Украине после разминирования вернули в обращение территории большей площади, чем Одесщина. В общей сложности к хозяйственному использованию уже вернули более 40,7 тыс. км² деоккупированных земель.