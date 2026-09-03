На розмінування агроземель у серпні спрямували 251 млн грн

У серпні в межах програми “Гуманітарне розмінування” оператори очистили від вибухонебезпечних предметів 3 555 га агроземель. На виконання робіт операторам виплатили 251,2 млн грн.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Гуманітарне розмінування

За місяць оператори виконали п’ять угод з розмінування агроділянок. Середня вартість очищення земель у межах програми у серпні становила 70,5 тис. грн за гектар.

Наразі роботи тривають за 42 договорами. Йдеться про агроділянки загальною площею близько 8,63 тис. га.

Загалом уже виконано 105 договорів, завдяки чому до використання повернули 19 966 га земель. Загальна вартість цих робіт становила 1,217 млрд грн.

На Харківщині завершили розмінування Гракового

У серпні сапери завершили очищення від вибухонебезпечних предметів села Гракове на Харківщині. Кошти на його розмінування зібрали через платформу UNITED24 у межах ініціативи "Крок за кроком".

Сертифікати, які підтверджують якість виконаних робіт, передали голові Пролісненської громади, до складу якої входить Гракове.

Договір на розмінування села Центр гуманітарного розмінування та оператор "Гуманітарна безпека" уклали наприкінці 2025 року. Роботи тривали трохи більше ніж пів року. За цей час сапери вилучили сотні мін та інших вибухонебезпечних предметів.

В Україні створять "Дорську платформу"

Уряд також ухвалив рішення про створення інформаційно-комунікаційної системи управління проєктами фінансування у сфері протимінної діяльності - "Донорської платформи".

Вона має дозволити міжнародним партнерам відстежувати реалізацію проєктів, бачити актуальні потреби держави та обирати проєкти, які вони готові профінансувати.

Фінансувати створення платформи відповідно до урядового рішення зможуть міжнародні організації та донорські установи.

На Харківщині підготували нових саперів

Наприкінці серпня 25 ветеранів і ветеранок із Харківщини та членів їхніх родин завершили навчання за спеціальністю "Сапер - гуманітарне розмінування" та отримали дипломи державного зразка.

Після навчання випускники приєднаються до команди одного з операторів протимінної діяльності, які працюють у Харківській області.

Ініціативу реалізує ПРООН в Україні спільно з Міністерством економіки та довкілля України та Міністерством у справах ветеранів України за підтримки уряду Італії.

Нагадаємо, в Україні після розмінування повернули в обіг території більшої площі, ніж Одещина. Загалом до господарського використання вже повернули понад 40,7 тис. км² деокупованих земель.