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Новости
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Продажа части Armani: модный дом рассматривает нескольких инвесторов вместо одного

Армани
Модный дом Armani готов разделить 15% акций между несколькими инвесторами / Depositphotos

Итальянская группа компаний класса люкс Armani готова привлечь нескольких инвесторов к продаже 15% акций, предусмотренных завещанием покойного основателя Джорджо Армани.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Генеральный директор компании Джузеппе Марсоччи во время показа мод Giorgio Armani, отвечая на вопросы журналистов о возможности разделения пакета акций между тремя разными покупателями, отметил, что ни одно окончательное решение еще не принято, однако вариант с несколькими инвесторами полностью рассматривается.

Джорджо Армани ушел из жизни в возрасте 91 года в сентябре прошлого года. Согласно его завещанию, первоначальная продажа 15% компании должна состояться в течение 12–18 месяцев после его смерти, после чего предполагается реализация большей доли или вывода акций на биржу.

В самом документе основатель назвал французский люксовый концерн LVMH, производителя косметики L'Oreal и оптического гиганта EssilorLuxottica как предпочтительных покупателей, в то же время оставляя возможность для участия других инвесторов равного статуса.

Империя Armani ищет новых владельцев

Генеральный директор модного дома отказался комментировать информацию о том, обращались ли в группу другие потенциальные инвесторы, кроме тех, кто уже был четко указан в завещании.

В то же время он подчеркнул, что компания намерена строго соблюдать графики, установленные ее учредителем, хотя успех любого соглашения будет зависеть от достижения договоренностей по цене и остальным деталям.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Armani готовится провести серию встреч с LVMH, L'Oreal и EssilorLuxottica для обсуждения возможной продажи миноритарного пакета, в том числе через консорциум из трех групп.

Со своей стороны агентство Reuters отмечало, что EssilorLuxottica не исключает партнерства с другими участниками торгов.

Кадровые изменения и стратегия развития

На фоне подготовки к продаже акций модный дом продолжает активную трансформацию управления. В этом месяце компания назначила бывшего дизайнера Versace Дарио Витале новым креативным директором аксессуаров для линеек Emporio Armani и Giorgio Armani.

Джузеппе Марсоччи объяснил, что этот шаг призван обеспечить баланс между традиционной преемственностью видения основателя и необходимостью динамичного движения вперед. По его словам, именно сегмент аксессуаров должен стать одной из ключевых точек роста для всей группы в будущем.

Напомним, в прошлом году представители фонда Armani обратились к потенциальным покупателям по поводу продажи миноритарного пакета акций известной итальянской модной группы. Этот шаг фактически начал процесс получения доли в одной из самых известных модных империй мира только через несколько недель после смерти дизайнера Джорджо Армани.

Автор:
Татьяна Бессараб

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