Представители фонда Armani обратились к потенциальным покупателям по продаже акций — Reuters

Представители фонда Armani обратились к потенциальным покупателям по продаже миноритарного пакета акций известной итальянской модной группы. Этот шаг фактически начал процесс получения доли в одной из самых известных модных империй мира спустя всего несколько недель после смерти дизайнера Джорджо Армани.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Среди компаний, к которым уже обратились, есть L'Oreal, имеющая лицензионное соглашение с Armani Group до 2050 года. Частные инвестиционные фонды до сих пор не рассматривались как потенциальные покупатели.

Соглашение находится на ранней стадии, и любой прогресс может продолжаться месяцами. Ожидается, что консультантом компании по продаже будет Rothschild, благодаря связи через Ирвинга Беллотти, партнера Rothschild, входящего в совет директоров фонда Armani.

Что предполагает завещание Армани?

В завещании итальянский дизайнер Джорджо Армани приказал наследникам продать первоначальные 15% акций модного дома в течение 18 месяцев после его смерти. Позже предполагается передача дополнительных 30-55% акций тому же покупателю или листингу на рынке. Завещание было опубликовано в прошлом месяце, после смерти дизайнера.

В завещании отмечено, что приоритет должен быть предоставлен трем компаниям:

конгломерата класса люкс LVMH;

косметической транснациональной корпорации L'Oreal;

производителю очков EssilorLuxottica, с которыми модный дом имеет коммерческое партнерство.

Все три названные компании ранее опубликовали заявления, в которых отмечали открытость возможности соглашения.

По оценкам аналитиков бренд, который Джорджо Армани основал 50 лет назад, может стоить от 5 до 12 миллиардов евро (14 миллиардов долларов).

Напомним, Джорджио Армани скончался 4 сентября в возрасте 91 года. Он несколько месяцев восстанавливался дома после госпитализации, которую держал в секрете. Был известен своим прямолинейным характером. В своей работе он всегда ставил во главу угла людей, которые носят его одежду, а потом уже моду, тренды и быстротечные тенденции.