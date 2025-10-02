Представники фонду Armani звернулися до потенційних покупців щодо продажу акцій — Reuters

Представники фонду Armani звернулися до потенційних покупців щодо продажу міноритарного пакету акцій відомої італійської модної групи. Цей крок фактично розпочала процес отримання частки в одній із найвідоміших модних імперій світу лише через кілька тижнів після смерті дизайнера Джорджо Армані.

Як пише Delo.ua про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на власні джерела.

Серед компаній, до яких вже звернулися, є L'Oreal, що має ліцензійну угоду з Armani Group до 2050 року. Приватні інвестиційні фонди досі не розглядалися як потенційні покупці.

Угода знаходиться на ранній стадії, і будь-який прогрес може тривати "місяцями". Очікується, що консультантом компанії щодо продажу буде Rothschild, завдяки зв'язку через Ірвінга Беллотті, партнера Rothschild, який входить до ради директорів фонду Armani.

Що передбачає заповіт Армані?

У заповіті італійський дизайнер Джорджо Армані наказав спадкоємцям продати початкові 15% акцій модного дому протягом 18 місяців після його смерті. Пізніше передбачається передача додаткових 30-55% акцій тому ж покупцю або лістинг на ринку. Заповіт був опублікований минулого місяця, після смерті дизайнера 4 вересня.

У заповіті зазначено, що пріоритет має бути наданий трьом компаніям:

конгломерату класу люкс LVMH;

косметичній транснаціональній корпорації L'Oreal;

виробнику окулярів EssilorLuxottica, з якою модний дім має комерційне партнерство.

Усі три названі компанії раніше опублікували заяви, в яких наголошували на відкритості до можливості угоди.

За оцінками аналітиків бренд, який Джорджо Армані заснував 50 років тому, може бути коштувати від 5 до 12 мільярдів євро (14 мільярдів доларів).

Нагадаємо, Джорджіо Армані помер 4 вересня у віці 91 року. Він кілька місяців відновлювався вдома після госпіталізації, яку тримав у секреті. Був відомий своїм прямолінійним характером. У своїй роботі він завжди ставив на перше місце людей, які носять його одяг, а потім уже моду, тренди та швидкоплинні тенденції.