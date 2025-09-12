Заповіт Джорджо Армані: модний дім продадуть великому гравцю fashion-індустрії

Заповіт модельєра Джорджо Армані, який помер на початку цього місяця, зобов'язує спадкоємців продати 15% акцій італійського модного дому протягом 18 місяців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Спадкоємцям слід розглянути інші компанії моди та класу люкс, з якими компанія Армані має комерційні зв'язки, для майбутнього продажу. Потенційними покупцями можуть стати LVMH (до нього входять бренди Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer), гігант індустрії краси L’Oreal, лідер індустрії окулярів EssilorLuxottica або інша компанія подібного рівня.

У разі, якщо продаж не відбудеться, спадкоємці, які отримають контроль над компанією через фонд Giorgio Armani, повинні будуть вивести її на фондовий ринок.

Заповіт також передбачає, що компанія, яка придбає початковий пакет акцій, зможе згодом збільшити свою частку до 54,9% через три роки після вступу в силу права спадкування. Це відкриває шлях до поглинання заснованої Армані групи компаній класу люкс.

Як пише Bloomberg, спадкоємцями італійського магната стали його фонд, члени родини та партнер Лео Делл'Орко, якого Армані називав своєю "правою рукою". Саме Делл'Орко відіграватиме ключову роль у перехідний період, а спадкоємці матимуть право вирішувати, яка з великих груп зрештою придбає контрольний пакет акцій.

Нова ера для індустрії розкоші

Смерть Армані настала в непростий час для індустрії розкоші, яка зіткнулася зі зростанням тарифів та зниженням попиту після пандемії. Хоча його компанії вдавалося залишатися незалежною та фінансово стабільною, вона мала труднощі зі зростанням доходів.

Раніше, у квітні 2024 року, Джорджо Армані в інтерв'ю Bloomberg наголошував на важливості адаптації до змін. Він зазначав, що незалежність може підвищувати цінність бренду, але спадкоємці повинні бути готові до нових можливостей, щоб забезпечити його довгострокове успішне майбутнє.

Нагадаємо, Джорджіо Армані помер 4 вересня у віці 91 року. Він кілька місяців відновлювався вдома після госпіталізації, яку тримав у секреті. Був відомий своїм прямолінійним характером. У своїй роботі він завжди ставив на перше місце людей, які носять його одяг, а потім уже моду, тренди та швидкоплинні тенденції.