Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,31

+0,10

EUR

48,27

+0,03

Наличный курс:

USD

41,32

41,25

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Завещание Джорджо Армани: модный дом продадут великому игроку fashion-индустрии

Giorgio Armani
Giorgio Armani будет продано крупной компании

Завещание модельера Джорджо Армани, который умер в начале этого месяца, обязывает наследников продать 15% акций итальянского модного дома в течение 18 месяцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Наследникам следует рассмотреть другие компании моды и класса люкс, с которыми компания Армани имеет коммерческие связи для будущих продаж. Потенциальными покупателями могут стать LVMH (в него входят бренды Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer), гигант индустрии красоты L'Oreal, лидер индустрии очков EssilorLuxottica или другая компания подобного уровня.

В случае если продажа не состоится, наследники, которые получат контроль над компанией через фонд Giorgio Armani, должны будут вывести ее на фондовый рынок.

Завещание также предусматривает, что компания, приобретающая первоначальный пакет акций, сможет впоследствии увеличить свою долю до 54,9% через три года после вступления в силу права наследования. Это открывает путь к поглощению основанной Армани группы компаний класса люкс.

Как пишет Bloomberg, наследниками итальянского магната стали его фонд, члены семьи и партнер Лео Делл'Орко, которого Армани называл своей "правой рукой". Именно Делл'Орко будет играть ключевую роль в переходный период, а наследники будут иметь право решать, какая из крупных групп приобретет контрольный пакет акций.

Новая эра для индустрии роскоши

Смерть Армани наступила в непростое время для индустрии роскоши, столкнувшейся с ростом тарифов и понижением спроса после пандемии. Хотя его компании удавалось оставаться независимой и финансово стабильной, она испытывала трудности с ростом доходов.

Ранее, в апреле 2024 года, Джорджо Армани в интервью Bloomberg отмечал важность адаптации к изменениям. Он отметил, что независимость может повышать ценность бренда, но наследники должны быть готовы к новым возможностям, чтобы обеспечить его долгосрочное успешное будущее.

Напомним, Джорджио Армани скончался 4 сентября в возрасте 91 года. Он несколько месяцев восстанавливался дома после госпитализации, которую держал в секрете. Был известен своим прямолинейным характером. В своей работе он всегда ставил во главу угла людей, которые носят его одежду, а потом уже моду, тренды и быстротечные тенденции.

Автор:
Татьяна Бессараб