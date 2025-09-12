Завещание Джорджо Армани: модный дом продадут великому игроку fashion-индустрии

Завещание модельера Джорджо Армани, который умер в начале этого месяца, обязывает наследников продать 15% акций итальянского модного дома в течение 18 месяцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Наследникам следует рассмотреть другие компании моды и класса люкс, с которыми компания Армани имеет коммерческие связи для будущих продаж. Потенциальными покупателями могут стать LVMH (в него входят бренды Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer), гигант индустрии красоты L'Oreal, лидер индустрии очков EssilorLuxottica или другая компания подобного уровня.

В случае если продажа не состоится, наследники, которые получат контроль над компанией через фонд Giorgio Armani, должны будут вывести ее на фондовый рынок.

Завещание также предусматривает, что компания, приобретающая первоначальный пакет акций, сможет впоследствии увеличить свою долю до 54,9% через три года после вступления в силу права наследования. Это открывает путь к поглощению основанной Армани группы компаний класса люкс.

Как пишет Bloomberg, наследниками итальянского магната стали его фонд, члены семьи и партнер Лео Делл'Орко, которого Армани называл своей "правой рукой". Именно Делл'Орко будет играть ключевую роль в переходный период, а наследники будут иметь право решать, какая из крупных групп приобретет контрольный пакет акций.

Новая эра для индустрии роскоши

Смерть Армани наступила в непростое время для индустрии роскоши, столкнувшейся с ростом тарифов и понижением спроса после пандемии. Хотя его компании удавалось оставаться независимой и финансово стабильной, она испытывала трудности с ростом доходов.

Ранее, в апреле 2024 года, Джорджо Армани в интервью Bloomberg отмечал важность адаптации к изменениям. Он отметил, что независимость может повышать ценность бренда, но наследники должны быть готовы к новым возможностям, чтобы обеспечить его долгосрочное успешное будущее.

Напомним, Джорджио Армани скончался 4 сентября в возрасте 91 года. Он несколько месяцев восстанавливался дома после госпитализации, которую держал в секрете. Был известен своим прямолинейным характером. В своей работе он всегда ставил во главу угла людей, которые носят его одежду, а потом уже моду, тренды и быстротечные тенденции.