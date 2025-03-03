Prada намерена купить Versace за 1,6 млрд долларов: что известно о сделке

Модный дом Prada близок к завершению переговоров по приобретению бренда Versace у американского инвестора Capri Holdings за сумму, которая, по сообщениям, может достигнуть почти 1,6 млрд долларов США. Итальянский производитель одежды класса люкс может завершить сделку в этом месяце.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Prada и Capri могут подписать соглашение по итальянскому люксовому производителю одежды в этом месяце. Переговоры продвигаются, поскольку первоначальная проверка не выявила никаких рисков.

Однако, как отмечают источники, сроки и оценка могут измениться, а переговоры еще могут сорваться, ведь Capri купила Versace в 2018 году примерно за 1,8 млрд евро. Итальянская компания потратила несколько недель на оценку Versace вместе со своими консультантами, получив эксклюзивный доступ к финансовым показателям и продажам.

Потенциальное приобретение дома моды, основанного покойным дизайнером Джанни Версаче в 1978 году, позволило бы Prada стать большим итальянским игроком, который сможет лучше конкурировать с такими мировыми люксовыми группами, как LVMH и Kering SA.

Покупка может переломить многолетнюю тенденцию поглощения итальянских модных групп, включая Gucci и Valentino, иностранными конкурентами.

"Prada будет иметь все возможности для реализации потенциала бренда Versace в долгосрочной перспективе, что потенциально позволит группе стать ответом Италии французским люксовым конгломератам", — заявили аналитики UBS Group AG во главе с Сьюзи Тибальди.

Бренд Prada стал одним из победителей в секторе роскоши на фоне глобального спада в сегменте модных высококачественных товаров. Ее продажи резко выросли в третьем квартале прошлого года благодаря бренду Miu Miu, популярному среди молодых потребителей. Акции Prada выросли на 4,1% в понедельник на Гонконге.

Аналитики UBS отмечают, что эстетика минималистического Prada и "максималистского "Versace" являются полярными противоположностями" и не подвергаются риску поглощения.

Напомним, в январе компания Capri Holdings, владеющая брендами Versace, Michael Kors и Jimmy Choo, выставила на продажу дом моды Versace. Среди потенциальных покупателей – итальянский модный гигант Prada.