На украинский рынок вскоре выйдут три известных бренда одежды

На украинский рынок в скором времени выйдут новые международные операторы, с которыми ведутся активные переговоры.

В ближайшее время в ТРЦ появятся такие бренды как UNIQLO (Япония), Kiabi (Франция) и Pepco (Польша), сообщили в компании UTG.

Также в этом году вернулись в Украину международные операторы, не планировавшие вообще открытие своих брендов до конца войны, таких как H&M и бренды Inditex. Они оценили баланс рисков и спроса и решили начать работу в военный период, подчеркнули аналитики.

Также, чтобы удовлетворить спрос ритейлеров, в 2025 году в Киеве планируют свое открытие девять новых торговых центров общей площадью около 210 тыс. кв. метров.

Среди них такие объекты как Ocean Mall, Baltic Sky, InterGal City Venice Mall и другие. Но, как прогнозируют аналитики UTG, даты открытия новых ТРЦ могут переноситься из-за блекаутов, рисков безопасности, отсутствия рабочей силы и других причин.

По данным аналитиков, за 2024 год на фоне сохранения общего объема предложения торговых площадей вакантность торгово-развлекательных центров в Киеве сократилась: с 16,3% в 2023 году до 15% на конец 2024 года.

В 2024 году в Киевской области открыт новый ТЦ Epicentr Green Gallery площадью 62 тыс. кв. метров. Также были введены в эксплуатацию небольшие ТЦ в Одессе и Ужгороде и в Каменец-Подольском.

Значительная часть операторов, а вместе с ними торговые центры, пострадали на Юге и Востоке страны.

В Украинском совете торговых центров также отметили в комментарии Delo.ua, что в 2024 году зафиксировано два попадания по торговым центрам Украины. Кроме того, имели место немало повреждений объектов крупноформатной торговли, по классификации УРТЦ не попадающих в категорию торговых центров.

С начала полномасштабного вторжения РФ на подконтрольную на 24 февраля 2022 г. Украине территории было разрушено девять и повреждено 23 торговых центра. Общая сумма прямого ущерба ТЦ (без прямых убытков операторов) оценивается более чем в $380 миллионов.

По ноябрю 2024 года 10 из поврежденных объектов возобновили свою работу. В частности, под Киевом возобновил свою работу ТРЦ, который был полностью уничтожен россиянами в первые дни войны.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что в 2025-2026 годах в Украине будут открываться торговые центры в основном в Киеве и западных регионах – Тернополе, Хмельницком, Ужгороде, Ивано-Франковске и Буковеле.



