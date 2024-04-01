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Inditex открывает около 20 магазинов в Киеве
Владелец брендов Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti и Bershka Inditex постепенно возобновляет свою коммерческую деятельность в Украине, начиная со вторника, 2 апреля. Со среды компания планирует открыть около 20 магазинов своих брендов, включая три магазина Zara в Киеве.
Об этом сообщает испанское информационное агентство EFE.
Таким образом, текстильный гигант возвращается на украинский рынок спустя более двух лет после того, как издал указ о закрытии своих магазинов и отмене операций электронной коммерции из-за войны.
После Киева Inditex откроет магазины в ТРЦ "Леополис" (Львов).Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В компании отметили, что возобновление коммерческой деятельности Inditex в Украине будет постепенным как в физических, так и в виртуальных магазинах и адаптироваться к потребностям рынка.
Сообщается, что компания может открыть около пятидесяти магазинов в стране в ближайшие месяцы. Они будут работать в столице или западной части Украины. То есть в городах, самых отдаленных от фронта.
Что касается онлайн продаж, семь брендов Inditex возобновят распределение заказов одновременно с восстановлением своих первых физических магазинов, а условия обслуживания клиентов будут объявлены на платформах брендов.
Все магазины компании, среди которых были бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и Bershka, были закрыты 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России. С тех пор Inditex перестала доставлять товары в Украину, но продолжала платить налоги и заработную плату своим 1000 украинских работников. Также Inditex сохраняла свои договоры аренды с арендодателями при закрытии магазина, но не разглашает, на каких условиях.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины 8 марта сообщило, что бренды Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home официально возвращаются в Украину.
Источник фото: ua.depositphotos.com