Польский производитель одежды LPP подделал данные о выходе из российского рынка

Польская розничная сеть, которая занимается продажей одежды LPP и претендует на звание крупнейшей модной компании в Центральной и Восточной Европе, имитировала свой выход с рынка РФ и после громкого заявления о продаже своих активов дубайской компании Far East Services продолжила работать в России.

Об этом говорится в отчете, опубликованном американской исследовательской компанией Hindenburg Research.

До полномасштабного вторжения Россия была крупнейшим международным рынком LPP, генерируя примерно 19,2% дохода компании, который давали 553 магазина. У компании были открыты еще сотни магазинов в РФ. Несмотря на заявление LPP о потере примерно 20% дохода от изъятия своих российских активов, общий доход компании все равно заметно вырос на 13% в 2022/23 финансовом году.

"В декабре 2023 года мы отправили тайных покупателей в флагманские магазины "Far East Services" в Москве и Санкт-Петербурге. Почти вся одежда, которую мы сфотографировали, имела идентичный дизайн и цвет в коллекции осень/зима в онлайн-каталогах LPP в Польше, что указывает на то, что продукция LPP все еще каким-то образом проникает в Россию по крайней мере через 18 месяцев после заявленного отчуждения», – написали исследователи из Hindenburg Research.

Сообщается, что штрих-коды, найденные на российских товарах, выглядели устаревшими, однако аналитики получили презентацию, в которой подробно описано, как LPP планировала изменить штрихкоды, чтобы скрыто отслеживать российские товары через собственные ИТ-системы, скрывая свой постоянный контроль над инвентарем.

В отчете говорится, что российские внутренние коды продуктов точно совпадали с кодами продуктов в польском каталоге LPP. Кроме этого, высшее руководство LPP может шифровать действительные штрих-коды, зарегистрированные в LPP в Польше, и маскировать их под несвязанные китайские штрих-коды.

"Мы провели реверсивную инженерию 65 штрих-кодов в розничных магазинах "Дальневосточных услуг" в России по секретной методологии LPP. После декодирования они точно совпадали со штрих-кодами LPP, зарегистрированными в Польше. Мы рассматриваем это как бесспорное доказательство тщательно разработанных шагов LPP, направленных на сокрытие своего фиктивного изъятия из России", - говорится в отчете.

Акции компании упали на 35%

Издание Вloomberg пишет, что после того, как в Hindenburg Research заявили, что выход польской компании из России был обманом, акции компании обрушились на 35%. Акции упали в Варшаве больше всего за всю историю наблюдений, уничтожив почти 3 миллиарда долларов акционерной стоимости.

В ответ на это LPP заявила, что стала жертвой "организованной дезинформационной атаки" и не владеет и не управляет бизнесом в России.

"Мы считаем, что LPP разработала продуманную фиктивную стратегию "отчуждения", чтобы продолжить розничную торговлю в России, пытаясь обмануть инвесторов и потребителей в Польше, Украине и других рынках, чтобы они думали иначе", - говорится в отчете Hindenburg.

Также там указано, что торговые отношения с Россией представляют серьезный риск для польских компаний, таких как LPP, как из-за санкций, так и из-за репутационных рисков — согласно опросу, проведенному Pew Research Center весной 2022 года, 97% граждан Польши имеют негативное отношение к России после вторжения.

Добавим, что компании LPP принадлежат такие бренды как Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, а магазины из LPP находятся в более чем 20 странах мира.

За время войны многие мировые компании покинули рынок России. Шведская компания IKEA решила приостановить поставки своих товаров в Россию и Белоруссию, а также все производственные операции. Сразу три самых популярных мировых сетей ресторанов KFC, MacDonalds и Starbucks заявили, что уходят из России из-за развязывания войны в Украине. Покинул рынок РФ и немецкий химико-промышленный гигант Henkel AG, занимающийся производством моющих средств, косметики и средств для гигиены.

Компания Essity, специализирующаяся на производстве средств гигиены и здравоохранения, завершила продажу своего бизнеса в России и окончательно покинула страну.

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