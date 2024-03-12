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Категория
Бизнес
Дата публикации

Новый глава НАПК приостановил пополнение перечня международных спонсоров войны: в чем причина

Виктор Павлущик. Фото: Transparency International Ukraine
Виктор Павлущик. Фото: Transparency International Ukraine

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило процесс внесения компаний в перечень международных спонсоров войны и планирует пересмотреть механизм пополнения списка.

Об этом сообщил новый глава НАПК Виктор Павлущик во время конференции "Борьба с коррупцией в Украине: прогресс на пути к членству в ЕС", пишет LIGA.net.

"Однозначно этот вопрос нуждается в нормировании. Этот процесс – это коммуникация не только в рамках НАПК, но и всеми государственными органами. Поэтому да, нормирование должно быть, и в дальнейшем это может служить основанием для дальнейшего принятия решений", – сказал Павлущик.

Отмечается, что НАПК уже два года самостоятельно определяет, какие компании являются "международными спонсорами войны". Иногда это создает Украине проблемы с другими государствами – Венгрией (через OTP Bank ), Австрией (через Raiffeisen Bank ), Китаем и Грецией.

Недавно министр юстиции Денис Малюски заявил, что международные партнеры жалуются на перечень компаний и назвал непонятной логику включения компаний в этот список.

Спонсоры войны: какое влияние имеет список?

В список международных спонсоров войны НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, снабжают важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

В список включено более 40 фирм. В частности, речь идет о Alibab, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Xiaomi.

На своем сайте НАПК пишет, что признание компании международным спонсором войны является лишь репутационным, а "судьей, присяжными и палачом" должно быть мировое сообщество.

Чтобы агентство исключило ту или иную фирму из перечня, она должна выйти с российского рынка (или прекратить ведение бизнеса из РФ) или:

  • предоставить реалистичный план выхода с письменными и публичными гарантиями обеспечить его выполнение к определенной дате;
  • прекратить все хозяйственные операции в РФ, оставив там только формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

О НАПК

НАПК  – это центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. Ведомство анализирует ситуацию с коррупцией в стране и разрабатывает соответствующую антикоррупционную стратегию и государственную программу по ее реализации, а также координирует выполнение этих документов.

Кроме того, НАПК выявляет коррупционные нормы в законодательстве, контролирует и проверяет декларации публичных служащих, проводит мониторинг образа их жизни, следит за соблюдением ограничений финансирования политических партий и т.д.

Также НАПК является органом, ответственным за содействие развитию системы комплаенса в частном секторе. Во время процедур комплаенса контрагенты подлежат проверке на добродетель, в том числе соблюдение норм социально ответственного ведения бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР. Поэтому НАПК и ведет перечень "Международные спонсоры войны".

Автор:
Светлана Манько