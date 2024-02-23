НАПК запускает первую в мире базу иностранного оборудования, используемого РФ для производства оружия

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объявило о запуске первой в мире открытой базы данных иностранного оборудования, применяемого агрессорами для производства собственного оружия.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Южнокорейские и японско-немецкие станки используются российским заводом, производящим ракеты для ЗРК С-300, С-400, которыми Россия регулярно обстреливает Харьков. А чешские станки работают на Воткинском заводе в РФ, производящем баллистические ракеты Искандер-М и межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь-М", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таких примеров много, поскольку большинство оружия, которое используют агрессоры, до сих пор производится с помощью промышленного оборудования иностранного происхождения, потому что сами агрессоры не имеют необходимой экспертизы и материально-технического обеспечения.

В НАПК сообщают, что более 270 единиц различного иностранного оборудования уже опубликованы в новом модуле "Инструменты войны" на портале НАПК "Война и санкции". В частности, в разделе можно найти подробную информацию о брендах иностранного оборудования, которые до сих пор попадают в РФ, модели отдельных станков, российских производителей оружия и его составляющих, использующих иностранное оборудование, их летальную продукцию, поставщиков и импортеров.

"Инструменты войны" — не имеющий аналогов в мире уникальный ресурс. Эта база данных поможет цивилизованному миру отрезать Россию от иностранного технологического оборудования. Открытость таких данных должна повлиять как на усиление экспортного контроля, так и на отслеживание цепочек поставок иностранного оборудования среди наших международных партнеров", - заявил и.о. главы НАПК Ярослав Любченко.

"Новая База данных должна помочь производителям и компетентным государственным органам со всего мира собирать доказательства и расследовать цепочки поставок товаров двойного и военного назначения. Это также послужит напоминанием производителям усиливать отслеживание своего оборудования", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, в декабре 2023 года НАПК запустило первую в мире открытую базу данных иностранных компонентов, найденных в оружии российских захватчиков.