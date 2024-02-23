НАЗК запускає першу в світі базу іноземного обладнання, яке використовується РФ для виробництва зброї

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оголосило про запуск першої в світі відкритої бази даних іноземного обладнання, що застосовується агресорами для виробництва власної зброї.

Про це повідомила пресслужба агенства.

"Південнокорейські та японсько-німецькі верстати використовуються російським заводом, що виробляє ракети для ЗРК С-300, С-400, якими Росія регулярно обстрілює Харків. А чеські верстати працюють на Воткінському заводі в РФ, що виробляє балістичні ракети Іскандер-М та міжконтинентальні балістичні ракети "Тополь-М", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таких прикладів багато, оскільки більшість зброї, яку використовують агресори, і досі виробляється за допомогою промислового обладнання іноземного походження, бо самі агресори не мають необхідної експертизи та матеріально-технічного забезпечення.

У НАЗК повідомляють, що понад 270 одиниць різного іноземного обладнання вже опубліковані у новому модулі "Інструменти війни" на порталі НАЗК "Війна і санкції". Зокрема, у розділі можна знайти детальну інформацію про бренди іноземного обладнання, які досі потрапляють в РФ, моделі окремих верстатів, російських виробників зброї та її складових, що використовують іноземне обладнання, їхню летальну продукцію, постачальників та імпортерів.

""Інструменти війни" — унікальний ресурс, який не має аналогів у світі. Ця база даних допоможе цивілізованому світу відрізати Росію від іноземного технологічного обладнання. Відкритість таких даних має вплинути як на посилення експортного контролю, так і на відслідковування ланцюжків постачання іноземного обладнання серед наших міжнародних партнерів", — заявив в.о. голови НАЗК Ярослав Любченко.

"Нова База даних має допомогти виробникам та компетентним державним органам з усього світу збирати докази та розслідувати ланцюжки постачання товарів подвійного та воєнного призначення. Це також слугуватиме нагадуванням виробникам посилювати відстеження свого обладнання", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, у грудні 2023 року НАЗК запустило першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів, які знайшли у зброї російських загарбників.