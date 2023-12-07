Перша у світі: НАЗК запускає відкриту базу даних з іноземними компонентами у російській зброї

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) впроваджує новаторський проект – першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів, які знайшли у зброї російських загарбників.

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Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зараз дана база налічує понад 2 000 компонентів, які використовуються Росією та Іраном у різного роду безпілотниках, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та інших видах озброєння та військової техніки.

У НАЗК зазначають, що таке нововведення є спробою демократичного та цивілізованого світу щоб унеможливити потрапляння своїх технологій до потенційних агресорів, оскільки зброя агресивних режимів залежить від іноземних компонентів. Без них вони не можуть продовжувати воювати, окуповувати та вбивати.

Скріншот із бази даних НАЗК

Створена база даних надає інформацію про види озброєння, виробників, технічні характеристики кожного компонента, щоб журналісти, розслідувачі та посадовці з усього світу змогли збирати інформацію та розслідувати ланцюги постачання, а також притягати співучасників цієї війни до відповідальності.

"Тисячі електронних компонентів, які мали б покращувати життя та служити розвитку, Росія та Іран перетворюють на зброю для вбивств. Розкриття їхнього шляху від виробника до рук вбивць – масштабна задача для будь-якого державного органу. Але це під силу тисячам журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та багатьох інших, хто прагне справедливості та миру", — заявив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Згідно з повідомленням, дана база буде регулярно оновлюватися та удосконалюватися. Щоразу як НАЗК додаватиме новий компонент, усі охочі зможуть отримуватиму вати про це сповіщення.

Додамо, влітку Ірландія почала розслідування розслідування щодо того, яким чином деталі ірландського виробництва могли потрапити до ударних іранських безпілотників Shahed, якими Росія атакує Україну.