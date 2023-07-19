Ірландія розслідує потрапляння її деталей до іранських дронів, якими воює Росія - прем'єр

Ірландія розслідує, яким чином деталі ірландського виробництва могли потрапити до ударних іранських безпілотників Shahed, якими Росія атакує Україну. Про це сказав під час спільного з президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

"Ми знаємо про збиття того дрону, ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якась третя сторона порушила санкції. Ми до цього дуже серйозно ставимося", - заявив він.

Варадкар в цьому контексті також вказав, що хоча його країна і є військово нейтральною, але вона не є політично нейтральною, і попри небажання вступати до НАТО вона є партнером альянсу, так само як і "партнером відповідної політики ЄС".

Окрім цього, голова ірландського уряду підкреслив, що його країна виступає проти використання касетних боєприпасів. Їх, нагадаємо, нещодавно вирішили передати Україні США.

Зазначимо, що напередодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак продемонстрував фото карбюратора двигуна збитого іранського БПЛА, який у ніч на 18 липня атакував Миколаїв. Судя чи з фото, це деталь, вироблена ірландською компанією Tillotson з маркуванням "зроблено в Ірландії".

"Карбюратор, як і ще сотні деталей, зроблені у країнах Заходу та Азії. Часто росіяни затирають серійні номери в іноземних компонентах. На другому фото видно деталь із затертим серійним номером. На це неможливо закривати очі та казати, що санкцій достатньо. Ні, їх недостатньо, бо щодня тривають обстріли та нальоти ударних БПЛА", - вказав Єрмак.

За його словами, якщо у нових Shahed та ракетах зараз є західні чи азійські комплектуючі, це означає, що наявних обмежень замало. Компанії-виробники, на його думку, також не може влаштовувати те, що їхні компоненти "присутні у зброї, яка вбиває людей".