Зеленський провів спеціальну нараду щодо санкцій проти тих, хто допомагає РФ їх обходити

Президент України Володимир Зеленський 4 червня провів спеціальну нараду з ГУР, Службою зовнішньої розвідки, урядом та своїм Офісом. Тема: санкції проти тих, хто допомагає Росії обходити обмеження та закуповувати деталі для зброї.

Про це голова держави повідомив під час звернення до українців наприкінці 466-го дня війни.

"Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції та хто їй допомагає … Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни використовуються Росією для продовження терору", — підкреслив Зеленський.

Є країни та компанії без яких Росія не змогла б виробляти зброю, зокрема ракети. Україна щодня потерпає від цих ракет, які містять технології світу. Окупанти отримують їх через мережу постачальників, обходячи при цьому міжнародні санкційні режими.

"Ми маємо закрити всі такі напрямки – разом із партнерами, – щоб не було в російських ракетах, у російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки будуть", — підкреслив голова держави.

В ЄС також розуміють, що Росії вдається обходити санкції. Тому ключові союзники України готують нові обмеження для РФ, щоб закрити для росіян способи обходу обмежувальних заходів.

Крім ЄС,США та Японія готують власні пакети. Канада працює над заходами, пов’язаними з правами людини, включаючи ймовірне викрадення українських дітей і покарання проти російської оборонної промисловості.