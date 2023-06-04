Зеленский провел специальное совещание по поводу санкций против тех, кто помогает РФ их обходить

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня провел специальное совещание с ГУР, Службой внешней разведки, правительством и своим Офисом. Тема: санкции против тех, кто помогает России обходить ограничения и закупать детали для оружия.

Об этом глава государства сообщил во время обращения к украинцам в конце 466-го дня войны.

"Очень детально проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает... Мы видим каждое направление обхода существующих санкций, каждую страну, чья территория или юрисдикция, чьи граждане используют Россию для продления террора", - подчеркнул Зеленский.

Есть страны и компании , без которых Россия не смогла бы производить оружие, в том числе ракеты. Украина ежедневно страдает от этих ракет, содержащих технологии мира. Оккупанты получают их через сеть поставщиков, обходя при этом международные санкционные режимы.

"Мы должны закрыть все такие направления - вместе с партнерами - чтобы не было в российских ракетах, в российском оружии продукции свободного мира. Необходимые шаги будут", - подчеркнул глава государства.

В ЕС также понимают, что России удается обходить санкции. Поэтому ключевые союзники Украины готовят новые ограничения для РФ, чтобы закрыть для россиян способы обхода ограничительных мер.

Кроме ЕС, США и Японии готовят собственные пакеты. Канада работает над мерами, связанными с правами человека, включая вероятное похищение украинских детей и наказание против российской оборонной промышленности.