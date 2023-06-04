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Зеленский провел специальное совещание по поводу санкций против тех, кто помогает РФ их обходить
Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня провел специальное совещание с ГУР, Службой внешней разведки, правительством и своим Офисом. Тема: санкции против тех, кто помогает России обходить ограничения и закупать детали для оружия.
Об этом глава государства сообщил во время обращения к украинцам в конце 466-го дня войны.
"Очень детально проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает... Мы видим каждое направление обхода существующих санкций, каждую страну, чья территория или юрисдикция, чьи граждане используют Россию для продления террора", - подчеркнул Зеленский.
Есть страны и компании , без которых Россия не смогла бы производить оружие, в том числе ракеты. Украина ежедневно страдает от этих ракет, содержащих технологии мира. Оккупанты получают их через сеть поставщиков, обходя при этом международные санкционные режимы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы должны закрыть все такие направления - вместе с партнерами - чтобы не было в российских ракетах, в российском оружии продукции свободного мира. Необходимые шаги будут", - подчеркнул глава государства.
В ЕС также понимают, что России удается обходить санкции. Поэтому ключевые союзники Украины готовят новые ограничения для РФ, чтобы закрыть для россиян способы обхода ограничительных мер.
Кроме ЕС, США и Японии готовят собственные пакеты. Канада работает над мерами, связанными с правами человека, включая вероятное похищение украинских детей и наказание против российской оборонной промышленности.