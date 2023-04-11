Программное обеспечение таких гигантов как Microsoft, AWS, SAP, Google и IBM до сих пор доступны на российском рынке - СМИ

Одна из крупнейших европейских компаний по продаже и внедрению данного ПО – норвежская Crayon успешно обходит санкции и продолжает работать на российском рынке.

Об этом идёт речь в расследовании журналистов издания "Контракты".

Несмотря на то, что руководство ещё в апреле 2022 года заявило о закрытии российского офиса, материнская компания до сих пор не вышла из состава акционеров российского юридического лица. IT-интегратор активно продает на российском рынке программное обеспечение таких международных корпораций как Microsoft, AWS, SAP, Google и IBM. При этом среди клиентов компании не только крупные частные компании, но и государственные "Сбербанк", "Аэрофлот" и даже правительство Москвы.

По данным "Контрактов", это стало возможным, из-за того, что не менее 10% акций норвежской Crayon принадлежит российской компании Softline, а должность вице-президента по Центральной и Восточной Европе занимает россиянин Александр Кутовский. Российская компания приобрела долю в Crayon ещё в 2018 году. С тех пор норвежцы работают на российском рынке и даже являются эксклюзивными партнёрами Microsoft на территории государства-агрессора. Теперь Александр Кутовский является и руководителем Crayon Russia. Используя свои связи в России и Европе, он даже под санкциями развивает российский бизнес группы - Crayon Russia, ничего не скрывая, публично расширяет команду. На сайте компании сейчас открыты вакансии разработчиков на Python и C++ в московском офисе.

До полномасштабного вторжения у Crayon был офис не только в Москве, но и в нескольких крупных городах России, среди которых был и Нижний Новгород. Судя по материалам расследования, офис в Нижнем Новгороде продолжает свою работу, так как именно там компания в 2022 году обслуживала Нижегородский водоканал.