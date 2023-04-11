Програмне забезпечення таких гігантів як Microsoft, AWS, SAP, Google та IBM досі доступні на російському ринку - ЗМІ

Одна з найбільших європейських компаній з продажу та впровадження цього ПЗ - норвезька Crayon успішно обходить санкції і продовжує працювати на російському ринку.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів видання "Контракти".

Незважаючи на те, що керівництво ще у квітні 2022 року заявило про закриття російського офісу, материнська компанія досі не вийшла зі складу акціонерів російської юридичної особи. ІТ-інтегратор активно продає на російському ринку програмне забезпечення таких міжнародних корпорацій як Microsoft, AWS, SAP, Google та IBM. При цьому серед клієнтів компанії як великі приватні компанії, так і державні "Ощадбанк", "Аерофлот" і навіть уряд Москви.

За даними "Контрактів", це стало можливим через те, що не менше 10% акцій норвезької Crayon належить російській компанії Softline, а посаду віце-президента по Центральній та Східній Європі обіймає росіянин Олександр Кутовський. Російська компанія придбала частку у Crayon ще у 2018 році. З того часу норвежці працюють на російському ринку і навіть є ексклюзивними партнерами Microsoft на території держави-агресора. Наразі Олександр Кутовський є і керівником Crayon Russia. Використовуючи свої зв'язки у Росії та Європі, він навіть під санкціями розвиває російський бізнес групи – Crayon Russia, нічого не приховуючи, публічно розширює команду. На сайті компанії зараз відкриті вакансії розробників на Python та C++ у московському офісі.

До повномасштабного вторгнення у Crayon був офіс не лише у Москві, а й у великих містах Росії, серед яких був і Нижній Новгород. Судячи з матеріалів розслідування, офіс у Нижньому Новгороді продовжує свою роботу, оскільки саме там компанія у 2022 році обслуговувала Нижегородський водоканал.