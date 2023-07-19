Ирландия расследует попадание ее деталей в иранские дроны, которыми воюет Россия - премьер

Ирландия расследует, каким образом детали ирландского производства могли попасть в ударные иранские беспилотники Shahed, которыми Россия атакует Украину. Об этом сказал в ходе совместного с президентом Владимиром Зеленским брифинга в Киеве премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

"Мы знаем о сбитии того дрона, мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции. Возможно, какая-то третья сторона нарушила санкции. Мы к этому очень серьезно относимся", - заявил он.

Варадкар в этом контексте также указал, что хотя его страна и военно нейтральна, но она не является политически нейтральной, и несмотря на нежелание вступать в НАТО она является партнером альянса, равно как и "партнером соответствующей политики ЕС".

Кроме того, глава ирландского правительства подчеркнул, что его страна выступает против использования кассетных боеприпасов. Их, напомним, недавно решили передать Украине США.

Отметим, что накануне руководитель офиса президента Андрей Ермак продемонстрировал фото карбюратора двигателя сбитого иранского БПЛА, который в ночь на 18 июля атаковал Николаев. Судя по фото, это деталь, произведенная ирландской компанией Tillotson с маркировкой "сделано в Ирландии".

"Карбюратор, как и еще сотни деталей, сделаны в странах Запада и Азии. Часто россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах. На втором фото видна деталь с затертым серийным номером. На это невозможно закрывать глаза и говорить, что санкций достаточно. Нет, их недостаточно, потому что ежедневно продолжаются обстрелы и налеты ударных БПЛА", - указал Ермак.

По его словам, если в новых Shahed и ракетах сейчас есть западные или азиатские комплектующие, это означает, что имеющихся ограничений мало. Компании-производители, по его мнению, также не может устраивать то, что их компоненты "присутствуют в оружии, которое убивает людей".