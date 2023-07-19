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Ирландия расследует попадание ее деталей в иранские дроны, которыми воюет Россия - премьер

Лео Варадкар ирландия
Лео Варадкар. Фото: пресс-служба президента Украины

Ирландия расследует, каким образом детали ирландского производства могли попасть в ударные иранские беспилотники Shahed, которыми Россия атакует Украину. Об этом сказал в ходе совместного с президентом Владимиром Зеленским брифинга в Киеве премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

"Мы знаем о сбитии того дрона, мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции. Возможно, какая-то третья сторона нарушила санкции. Мы к этому очень серьезно относимся", - заявил он.

Варадкар в этом контексте также указал, что хотя его страна и военно нейтральна, но она не является политически нейтральной, и несмотря на нежелание вступать в НАТО она является партнером альянса, равно как и "партнером соответствующей политики ЕС".

Кроме того, глава ирландского правительства подчеркнул, что его страна выступает против использования кассетных боеприпасов. Их, напомним, недавно решили передать Украине США.

Фото 2 — Ирландия расследует попадание ее деталей в иранские дроны, которыми воюет Россия - премьер

Отметим, что накануне руководитель офиса президента Андрей Ермак продемонстрировал фото карбюратора двигателя сбитого иранского БПЛА, который в ночь на 18 июля атаковал Николаев. Судя по фото, это деталь, произведенная ирландской компанией Tillotson с маркировкой "сделано в Ирландии".

"Карбюратор, как и еще сотни деталей, сделаны в странах Запада и Азии. Часто россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах. На втором фото видна деталь с затертым серийным номером. На это невозможно закрывать глаза и говорить, что санкций достаточно. Нет, их недостаточно, потому что ежедневно продолжаются обстрелы и налеты ударных БПЛА", - указал Ермак.

Фото 3 — Ирландия расследует попадание ее деталей в иранские дроны, которыми воюет Россия - премьер
Фото: Telegram/ermaka2022

По его словам, если в новых Shahed и ракетах сейчас есть западные или азиатские комплектующие, это означает, что имеющихся ограничений мало. Компании-производители, по его мнению, также не может устраивать то, что их компоненты "присутствуют в оружии, которое убивает людей".

Автор:
Тимофей Беспятов