Россия наращивает производство ракет из западных компонентов, — Зеленский

Страна-агрессор Российская Федерация, несмотря на санкции, наладила пути для закупки деталей для ракет, изготовленных в странах Запада. России удается держать поставки таких компонентов на уровне, достаточном для стабильного производства ракет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 19 июня премьер-министру Великобритании Риши Сунаку во время телефонного разговора.

"Россия наращивает производство ракет из западных компонентов. Во время разговора сказал о необходимости усиления санкционного давления", - отметил глава государства.

Лидеры также обсудили ход боевых действий, оборонные потребности Украины и дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей Украины на поле боя, в частности, благодаря дальнобойному оружию. Зеленский и Сунак также скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО.

"Важно предоставить Украине конкретные перспективы членства. Обсудили также шаги по реализации Формулы Мира и подготовке гарантий безопасности для Украины", - уточнил Зеленский.

Напомним, в конце марта 2023 года США и ЕС получили информацию о том, что запрещенные технологии "на миллионы долларов", несмотря на ограничения, попадают в РФ. Это происходит из-за пробелов в санкционной политике.

В частности известно, что Россия реимпортирует комплектующие для танков и ракет из Мьянмы и Индии. Ранее при производстве оружия РФ полагалась на западные технологии, но введенные санкции все достаточно сильно усложнили. Поэтому РФ нашла пути обхода.